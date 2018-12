Une nouvelle Mazda MX-6 bientôt sur nos routes?

Article par Sylvain Raymond

C’est fort possible selon la publication AutoGuide qui a découvert que Mazda avait récemment procédé à l’enregistrement du nom et de la marque MX-6 au Japon. On se souviendra que la Mazda MX-6 a été commercialisée de 1988 à 1997 et ce coupé deux portes partageait ses composantes mécaniques avec la Ford Probe. Elle remplaçait le coupé 626 et joignait la gamme des sportives comprenant la MX-3 et la MX-5, alors que la RX-7 trônait au sommet de la gamme.

À LIRE AUSSI: Top 15 des sportives abordables des années 90

Il y a déjà plusieurs années que Mazda nous promet une nouvelle sportive. On nous parle du retour de la RX-8, possiblement baptisée RX-9, modèle qui pourrait raviver une belle rivalité avec la Toyota Supra qui sera dévoilée au prochain Salon de l’auto de Detroit.

Il s’agit de spéculations, mais la MX-6 pourrait être la première à réapparaitre et elle pourrait être inspirée du concept RX-Vision présenté au Salon de Tokyo il y a deux ans et que vous pouvez voir en image. Nous étions d’ailleurs présents au lancement du concept et avions été témoins du désir des ingénieurs de Mazda de voir un jour le concept RX-Vision entrer en production. On se souviendra que le RX-Vision Concept utilise l’architecture de la MX-5 et démontrait les dernières avancées du constructeur en matière de voiture sport à moteur avant et à rouage arrière.

Mazda MX-6