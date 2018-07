Une nouvelle mouture de la Toyota Supra dévoilée à Goodwood

Article par Olivier Beaulieu

Il y a déjà quelque temps, Toyota s’est donné pour objectif de ne plus construire de voitures ennuyeuses. On apprenait d’ailleurs il y a quelques semaines que le constructeur japonais travaille à la réalisation d’une supervoiture qui offrirait au-delà de 1 000 chevaux! Mais avant, on prévoit annoncer la production d’une nouvelle mouture de sa mythique Supra.

La semaine prochaine, dans le cadre du Festival de Vitesse de Goodwood au Royaume-Uni, Toyota a annoncé qu’il présenterait son dernier bébé. Au travers d’un gazouillis publié sur le compte officiel de Toyota Europe, on peut y lire : « Toyota Supra est de retour. A90. Festival de Vitesse Goodwood 2018 ». Joint à cette publication, on peut y voir ce qui semble être la prochaine Supra en habit de camouflage. C’est excitant, ne trouvez-vous pas?

La photo n’en dévoile cependant que très peu. On semble distinguer une sportive biplace au design profilé, mais sans plus! Dans le cadre du Salon de l’auto de Genève dernier, Toyota a présenté le concept GR Supra Racing qui nous donnait quelques indices concernant le look qu’aura la prochaine génération de la célèbre voiture.

Pour le moment, on sait que l’utilisation de la fibre de carbone assurera une extrême légèreté au véhicule. L’équipe du Guide sait également que la voiture sera développée en partenariat avec BMW et utilisera la même plate-forme que la Z4. Certains médias automobiles croient que cette version recevra une motorisation six cylindres de 3,0 litres turbocompressé dont la puissance se situerait autour de 340 chevaux et 369 lb-pi. La voiture serait mue par une boîte automatique à huit rapports et elle se détaillerait aux alentours de 65 000 $ selon ces mêmes médias. Cela dit, si vous attendez encore quelques jours, vous en aurez le cœur net!