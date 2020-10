Une nouvelle plateforme Web pour mieux protéger le patrimoine

Héritage Montréal a dévoilé le 15 septembre sa nouvelle plateforme Web visant à mobiliser davantage les citoyens de toute la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour la protection du patrimoine.

Memento est une plateforme interactive qui «agira comme un porte-voix citoyen pour mettre en valeur et encourager la réhabilitation du patrimoine en péril», indique l’organisme dont la mission est de protéger le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de la grande région métropolitaine.

Présentée sous forme de carte, la plateforme est un espace où chacun peut ajouter des alertes citoyennes sur des sites d’intérêt patrimonial et menacés. Elle met également en lumière les dossiers suivis par Héritage Montréal et propose aux citoyens des informations et outils pour soutenir leurs efforts de mobilisation. Elle présente de plus des cas de requalification afin de souligner les victoires et réussites.

«Nous souhaitons que les citoyens se l’approprient et que Memento devienne un catalyseur pour qu’ils s’engagent autour de projets de sauvegarde et de requalification de bâtiments patrimoniaux dans leurs quartiers, mentionne le directeur général d’Héritage Montréal Robert Turgeon. Avec Memento, nous leur permettons de faire partie de la solution.»

L’organisme rappelle que la région du Montréal métropolitain est le foyer du plus considérable ensemble de bâtiments patrimoniaux à l’échelle nationale.

Rens.: memento.heritagemontreal.org.

(Source: Héritage Montréal)