Lettre ouverte : Une odeur incommodante

J’ai acheté une propriété à Delson en février 2018. J’ai été attirée par le côté paisible et familial du quartier. Quoi de mieux qu’une école primaire, un aréna et un parc à proximité pour les enfants! J’ai cependant déchanté lors de la première semaine suivant mon emménagement.

J’ai d’abord été frappée par une odeur forte et désagréable qui flottait dans l’air, que je croyais temporaire.

Par contre, les semaines passaient et cette odeur revenait, fidèle au poste, presque tous les jours; cette odeur étant parfois si forte que mon fils s’est mis à se plaindre de maux de tête.

J’ai donc tapé sur Google et je n’ai pas mis beaucoup de temps à découvrir qu’une usine de traitement du bois, l’usine Stella Jones, est construite à quelques minutes de chez moi. Cette usine est bien cachée derrière une clôture haute de sorte qu’on ne peut deviner qu’elle existe à première vue.

Je m’y perds dans les termes scientifiques mais j’ai quand même pris la peine de me renseigner sur les études de l’air qui ont été effectuées par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. De ce que j’ai pu comprendre, une étude des émanations dans l’air a été effectuée en 2017 à la suite de nombreuses plaintes de citoyens. Les résultats démontraient que les composés chimiques en provenance de l’usine, étaient présents dans l’air en grande quantité, pouvant entraîner des symptômes aigus chez les personnes habitant près de l’usine (fatigue, des maux de tête et une perte d’appétit).

À la suite à cette étude, le Ministère a commandé une seconde étude sur le terrain à long terme cette fois (de janvier 2018 à janvier 2019) pour étudier les effets sur la santé à long terme.

Puisque l’étude sur le terrain se terminera en 2019, est-ce que cela veut dire que je devrais attendre plusieurs mois encore avant de savoir si des risques sont présents pour ma santé à long terme? Est-ce que des mesures temporaires sont mises en place présentement? J’ai d’ailleurs communiqué avec la Ville de Delson à ce sujet mais je n’ai pas eu plus de réponses à mes questions.

De plus, voilà que je remarque qu’avec le beau temps et la chaleur, les odeurs s’intensifient. Certains après-midi, l’odeur s’infiltre même dans toute la maison. Plusieurs nuits cette semaine, j’avais entrouvert ma fenêtre et j’ai dû la refermer, car des odeurs intenses se propageaient à l’intérieur.

Je suis inquiète. Quel type d’été vais-je passer avec ma famille, moi qui avait prévu profiter de ma cours extérieure durant mes vacances? Quels seront les impacts réels et à long terme sur la santé de ma famille? Je n’arrive pas à croire que les résidents de Delson doivent endurer cette terrible odeur persistante!

Je suis consciente que l’usine Stella Jones est un employeur important et qu’elle génère des revenus, mais en tant que citoyenne, je m’inquiète et je me questionne. J’aimerais pouvoir retrouver une qualité de vie acceptable ainsi que ma tranquillité d’esprit. Serai-je entendue?

Mylène Beauregard

Delson

Article sur le sujet:

Une étude à long terme sur odeurs émises par l’usine Stella-Jones à Delson