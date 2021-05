Une offre de logements sociaux bien loin de combler les besoins

Sur la Couronne Sud, on compte 3 575 logements sociaux, soit 1,7% de l’ensemble des logements. Une offre bien en-deçà des besoins, considérant les 9 770 ménages locataires à faible revenu, représentant 25,3% de l’ensemble des ménages locataires.

Si ces 9 770 ménages déboursent plus de 30% de leur revenu brut pour se loger, le plus récent portrait du marché locatif publié en mai par l’Observatoire du Grand Montréal de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dévoile que 11,7% des ménages locataires doivent même y consacrer plus de 50% de leur revenu brut.

Pendant ce temps, la proportion de logements sociaux et communautaires est demeurée stable à 1,7%, entre 2010 et 2020.

La situation est loin d’être propre à ces villes de la Rive-Sud. Dans l’ensemble de la CMM, la construction de logements sociaux demeure faible – une moyenne de 589 par an sur 22 000 logements construits –, et ce, malgré la hausse de la demande.

Rappelons que la construction de logements sociaux doit passer par le programme AccèsLogis, de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Or, «à la fin 2020, 5483 logements sociaux et communautaires déjà annoncés par la SHQ dans le cadre d’AccèsLogis n’avaient toujours pas été construits», fait valoir la CMM.

De ce nombre, 43% avaient été annoncés il y a plus de 3 ans.

À cela s’ajoutent les demandes de plus de 5000 logements actuellement en attente auprès de la SHQ.

Entre 2017 et 2020, 46 300 logements locatifs ont été construits sur le territoire de la CMM, dont 7,3% sont des logements sociaux.

En regard du coût moyen d’un logement occupé sur le territoire de la CMM (899$) et de frais d’électricité de 100$ par mois, un ménage devrait gagner un revenu brut d’au moins 40 000$.

Taux d’inoccupation

En octobre 2020, le taux d’inoccupation dans la Couronne Sud était de 0,4%. Il atteignait 0,2% pour les logements de trois chambres et plus.

Les loyers de 725$ à 925$ étaient très légèrement plus accessibles (taux d’inoccupation de 0,6%), comparativement aux loyers de moins de 725$ (0,2%).

Toutes ces données se trouvent néanmoins sous le taux d’équilibre, autour de 3%.

«Avec des taux d’inoccupation beaucoup plus élevés dans la catégorie des logements à plus haut loyer, on observe actuellement une différence importante entre le loyer moyen des logements occupés, souvent depuis plusieurs années par le même ménage, et les loyers inoccupés, généralement disponibles à la location», explique la CMM.

Entre l’automne 2019 et l’automne 2020, le Grand Montréal a connu sa plus forte hausse estimative du loyer depuis 2003, avec 4,2%. Dans les couronnes Sud et Nord, elle était de 3%.

Le loyer moyen des logements occupés est de 921$ dans la Couronne Sud. Il varie entre 607$ pour un studio, 761$ pour un logement avec une chambre et 940$ pour un logement de deux chambres. Un logement de trois chambres coûte en moyenne 993$.

Pour lire plus de nouvelles à caractère économique sur la Montérégie, rendez-vous sur le site de L’Information d’affaires d’ici.