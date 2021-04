Une pause golf pour les travailleurs de la santé

Une semaine de reconnaissance des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé, voilà ce que propose l’équipe du Golf St-Anicet.

En collaboration avec Desjardins, l’entreprise familiale tient à remercier les travailleurs du réseau de la santé de la région. Ceux qui ont été et qui demeurent aux premières lignes de la pandémie COVID-19.

Ainsi, du 31 mai au 6 juin inclusivement, le Golf St-Anicet offrira une partie de golf gratuite aux « anges gardiens » de la région sous présentation d’une preuve d’emploi du CISSSMO, du CISSSME, du CISSSMC, de CHSLD et résidences pour aînées dans la région du Suroît.

« Nous sommes tous reconnaissants envers ces travailleurs qui ont serré leurs coudes pour que notre système de santé demeure fonctionnel. Au Golf St-Anicet, nous avons simplement décidé de passer des paroles aux actes », lance Marc faubert, propriétaire.

Les Anges Gardiens pourront réserver leurs départs dès le 23 mai en téléphonant à la boutique de golf au 450 264-3511 extension1. À noter que les réservations sont obligatoires.

Plusieurs ajouts

De même, rappelons qu’en août dernier, le PDG de l’entreprise, Marc Faubert annonçait la venue de trois nouveaux actionnaires, Naim Baksh, George Maziotis et Patrice Bougie. Ils ont profité de la saison hivernale pour annoncer plusieurs améliorations au terrain.

Ainsi, les golfeurs auront accès à 72 nouvelles voiturettes de golf avec GPS intégré et à sept nouveaux tertres de départ. On a ajouté de l’équipement pour l’entretien du terrain et on a vu à améliorer les conditions de jeu.

Par ailleurs, le 23 mars, l’entreprise lançait officiellement son nouveau logo, créé par l’artiste local Claude Thivierge.