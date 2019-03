Une photographe de La Prairie expose des portraits d’enfants malades pour la cause

Crédit photo : Marie-Ève Richard et Cynthia Harrison

Une photographe de La Prairie, Marie-Ève Richard, et sa collègue, Cynthia Harrison, exposeront des portraits d’enfants et d’adolescents atteints de divers syndromes ou maladies à l’occasion de l’événement #etrehumain aux Entrepôts Dominion à Montréal, le 16 mars.

Au cours de la soirée animée par le porte-parole et acteur Jean-Nicolas Verreault et la chanteuse Ingrid Falaise, les invités pourront assister à la performance du violoniste Eric Speed ainsi qu’admirer les portraits présentés en noir et blanc. Les organisatrices de l’événement espèrent remettre plus de 30 000$ à la Fondation du CHU Sainte-Justine au terme de la soirée.

Cette somme permettrait de soutenir chacun des départements des enfants participant à la cause, comme la plastie, la cardiologie, la dermatologie, la neurologie, la fibrose kystique, la physiatrie, l’orthopédie et le crânio-faciale, explique Mme Richard.

«Nous voulons montrer la beauté à travers la différence, et ce, peu importe de quelle façon elle se manifeste. Nous sommes tous différents et nous sommes tous des êtres humains. Ces enfants ont besoin de votre soutien pour vivre pleinement et librement leur différence au quotidien», affirme la photographe.

Pour faire un don: www.etrehumain.photos.