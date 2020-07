Sainte-Catherine aura sa piste Pumptrack en août

Du 1er au 30 août, au parc Terry-Fox, les cyclistes et les trottineurs auront accès à un circuit de vélo unique et très tendance à Sainte-Catherine: la piste Pumptrack.

Le Pumptrack est un parcours de vélo fermé avec une succession de bosses et de virages relevés. L’idée de base est que l’on n’y pédale jamais, utilisant plutôt les mouvements de terrain pour pomper grâce à l’action des bras et des jambes en flexion et en extension, ainsi que les déplacements de centre de gravité liés à l’équilibre antéro-postérieur. Les forces qui agissent sur l’usager sont uniquement celles qu’il arrive à produire lui-même. Ainsi, les exigences croissent avec le degré de savoir-faire et évoluent continuellement.

Les sports à roulettes devant s’exercer dans un environnement sécuritaire, la Ville invite tous les usagers à respecter les règles de sécurité, notamment le port du casque de protection (obligatoire) ainsi que de tout autre équipement de protection. Elle invite de plus les usagers à ne rouler que dans les limites de leurs capacités, afin de toujours garder le contrôle et de pouvoir s’arrêter à tout moment.

À noter que seuls les vélos et les trottinettes seront admis et que lorsque le circuit sera utilisé par plusieurs usagers à la fois, tous devront rouler dans la même direction et maintenir une distance sécuritaire entre eux.

(Source: Ville de Sainte-Catherine)