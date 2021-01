Une enveloppe bonifiée pour les propriétaires de bâtiments patrimoniaux à La Prairie

Les propriétaires de bâtiments d’intérêt patrimonial du Vieux-La Prairie bénéficieront d’une plus grande aide financière que par les années passées pour réaliser leur travaux d’entretien et de restauration. Les élus du conseil municipal ont adopté la nouvelle entente triennale, dont la valeur s’élève à 750 000$, lors de la séance du 18 janvier.

Auparavant, le programme mis sur pied en 2017 prévoyait une somme annuelle de 100 000$, séparée à parts égales entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications (MCC). En 2020, les deux instances ont augmenté leur contribution à 100 000$ chaque.

Selon la nouvelle entente, qui prévaudra jusqu’en 2022-2023, l’enveloppe budgétaire s’élève à 750 000$ sur trois ans, soit 100 000$ par la Ville et 150 000$ par le MCC chaque année.

«Le site patrimonial du Vieux-La Prairie est un lieu d’une grande valeur historique, affirme le maire Donat Serres par voie de communiqué. Préserver et restaurer les bâtiments dans un tel secteur est une priorité pour la Ville et le conseil municipal.»

Une centaine de bâtiments

Selon la Ville, environ une centaine de bâtiments du site patrimonial sont visés par ce programme d’aide. Ce, en vertu de leurs caractéristiques patrimoniales et de leur situation géographique.

Chaque bâtiment pourra recevoir une aide couvrant entre 60% et 75% des coûts, pour des montants variant entre 2 000$ et 45 000$, selon la nature des travaux ou des actions entreprises.

«Réaliser des travaux d’entretien et de restauration dans un tel contexte est souvent onéreux et complexe, soutient M. Serres. C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir les propriétaires dans leurs démarches de consolidation des qualités et des valeurs architecturales de ce site patrimonial et historique.»

De 2017 à 2019, 20 propriétaires ont bénéficié de 300 000$ pour réaliser leurs travaux, fait savoir la Ville.

Les propriétaires des immeubles se qualifiant au programme d’aide recevront une lettre du Service de l’urbanisme de la Ville leur indiquant la procédure à suivre pour faire leur demande.