Une première Corvette C8 gravement accidentée

Article par Germain Goyer

À peine quelques semaines après le dévoilement de la Corvette de huitième génération, voilà qu’un premier exemplaire a été gravement accidenté.

C’est ce qu’on a pu voir dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube « Corvette Nut ». La courte vidéo a récolté plus de 85 000 visionnements en deux jours.

D’après Motor1, l’incident serait survenu à Yosemite en Californie. Personne n’aurait été grièvement blessé.

La Corvette C8 qui a été démolie faisait partie d’un convoi comptant des nouvelles Corvette à moteur central de même que d’autres véhicules de General Motors.

Comme on peut le constater sur les images, deux autres véhicules, un Ford Ranger ainsi qu’un Chevrolet Equinox ont été impliqués dans l’accrochage.

On remarque aussi que c’est principalement la portion avant du côté du conducteur de la Corvette C8 qui a écopé. On note que les coussins gonflables ont été déployés. Pour le moment, on ignore toujours la cause de l’accident.

De grands changements pour la Corvette

Le 18 juillet dernier, Chevrolet a dévoilé en grande pompe celle que de nombreux amateurs attendaient depuis longtemps : la huitième génération de la Corvette.

Sur le marché depuis 1953, cette sportive de Chevrolet est propulsée pour la toute première fois par un moteur V8 en position centrale arrière. D’un volume de 6,2 L, celui-ci génère une puissance de 495 chevaux. Jusqu’à 2019, le moteur de la Corvette était positionné à l’avant.

La Corvette C8 sera également la première de sa lignée à ne pas proposer de transmission manuelle. Chevrolet a préféré concentrer ses efforts sur le développement d’une boîte séquentielle à huit rapports.

La Chevrolet Corvette 2020 sera vendue chez nous à un prix de départ de 69 998$. On ignore encore sa date d’arrivée chez les concessionnaires québécois.