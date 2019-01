Une première station de ravitaillement à l’hydrogène bientôt fonctionnelle

Article par Olivier Beaulieu

Aux yeux de nombreux manufacturiers automobiles, le marché du Québec est très ouvert aux nouvelles technologies, notamment lorsqu’elles ont pour but de réduire leur consommation d’essence.

Fervents de l’électrification des voitures, les consommateurs de la province continuent de participer au virage vert. C’est dans cet ordre d’idées que des constructeurs comme Toyota, Honda et Hyundai tentent le coup et commercialisent des voitures alimentées à l’hydrogène. Et rassurez-vous : la première borne de ravitaillement sera fonctionnelle sous peu.

Par voie de communiqué, les manufacturiers Honda et Toyota ont annoncé en partenariat que le projet d’ouverture de la première borne de recharge destinée aux voitures alimentées par une pile à combustible à l’hydrogène de la province allait rondement.

Alors que la première borne devrait entrer en service dans la ville de Québec, les manufacturiers affirment qu’une deuxième sera construite dans la région de Montréal. Selon Martin Gilbert, directeur gestionnaire, Stratégie d’entreprise et Innovation chez Toyota Canada, « ce qui est particulièrement intéressant est le fait que cette station-service utilisera, au site même, un électrolyseur qui transformera l’hydroélectricité en hydrogène propre et renouvelable pour ces véhicules. […] Et avec ces nouvelles technologies mises en place, le Québec a tout pour devenir également un joueur incontournable en production d’hydrogène. »

Quoique Honda fasse partie du partenariat, le manufacturier ne commercialise toujours pas sa Clarity en déclinaison hydrogène au pays. Il fournira cependant un soutien financier pour la station montréalaise, ce qui facilitera évidemment le transport entre Montréal et Québec.

Cette nouvelle technologie est embryonnaire chez nous, mais elle suscite assurément l’intérêt des consommateurs. Présumons que si les ventes sont au rendez-vous, la Honda Clarity alimentée par une pile à hydrogène débarquera bientôt dans la région.