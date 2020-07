Une préposée aux bénéficiaires dénonce le contexte dans lequel elle forme des étudiants

La formation en vue du recrutement massif et rapide de préposés aux bénéficiaires (PAB) enclenchée par le gouvernement du Québec présente des inconvénients pour certains. Une femme qui occupe ce poste et qui doit former de futurs collègues révèle de façon anonyme que les façons de faire l’épuisent.

À la base, la PAB qui détient 10 ans d’expérience n’était pas chaude à l’idée d’être jumelée à un étudiant en raison de la surcharge de travail que cela représentait. Ses tâches habituelles ne sont pas allégées pour effectuer la formation. La résidente de Saint-Constant qui ne veut pas dévoiler où elle travaille par peur de représailles a néanmoins accepté, considérant qu’elle pouvait transmettre ses bonnes pratiques et son amour du métier.

«Cette formation a été précipitée. Ça nous a été garochée comme étant sur une base volontaire et sans explications.»

Les premières journées se sont avérées éprouvantes pour la femme de 31 ans. Elle nomme entre autres le manque de sérieux des étudiants. Au total, il y en 10 sur son lieu de travail.

«Il y en a qui étaient déjà sur leur cellulaire en plein corridor, un qui n’a pas suivi les règles sanitaires et qui ne s’est pas changé pour aller dîner à l’extérieur. Il y a en a un qui traînait de la patte la première journée avec une mauvaise attitude», se souvient-elle ajoutant que l’un d’entre eux a été «mis dehors» la première semaine.

À son avis, certains futurs préposés aux bénéficiaires sont là pour les mauvaises raisons et n’ont pas les connaissances nécessaires en arrivant à l’étape pratique de leur formation. On parle de deux à trois jours d’orientation sur les lieux de travail, relate la PAB.

La formation empiète sur son propre travail, laisse-t-elle savoir.

«Avec le manque de personnel et malgré mon expérience, je peux vous certifier que ce n’est pas facile de devoir répéter, répéter et répéter, en plus de voir à la surveillance et à la sécurité de chaque résident tout en enseignant en accéléré à l’étudiant», explique-t-elle.

De plus, la PAB considère que la manière d’évaluer n’est pas adéquate.

«Un professeur se base sur notre évaluation chaque semaine. Nous devons évaluer sur notre temps de travail. L’étudiant s’autoévalue, puis c’est notre tour. De plus, je trouve déplorable que nous n’ayons pas de feedback du professeur. On ne peut pas tout noter en travaillant», soutient-elle.

La préposée aux bénéficiaires ne pourrait compter le temps supplémentaire qu’elle doit effectuer dans le cadre de son propre emploi et de la formation. Un bonus de 5$ par jour est offert, ce qu’elle trouve toutefois insuffisant.

«Je ne vais plus jamais prendre cette responsabilité. Je peux vous dire que nous sommes encore plus fatigués après une journée de travail, de supervision et d’enseignement», conclut-elle.