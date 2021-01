Une quarantaine d’activités virtuelles pour les Laprairiens

Avec le confinement qui se poursuit, la Ville de La Prairie a lancé sa première programmation de loisirs d’hiver toute virtuelle, le 14 janvier. Près de 40 activités sont proposées.

Les ateliers, cours et conférences, tant pour les enfants que pour les adultes, qu’ils soient culturels ou sportifs, seront donnés virtuellement tant que la région sera en zone rouge.

Les citoyens pourront s’inscrire en ligne à compter du 19 janvier, 13h, et par téléphone à compter du 21 janvier. Ils doivent obligatoirement posséder une Carte-privilèges valide. La programmation débutera dans la première semaine de février.

On y retrouve une liste d’activités prévues pour les journées pédagogiques et d’autres pour la relâche scolaire.

«Les employés de la Ville, tout comme ses partenaires, ont travaillé d’arrache-pied pour offrir une programmation de grande qualité, à la hauteur des attentes des citoyens et respectueuses des normes de la Santé publique, souligne le maire Donat Serres. Le sport, la culture et le divertissement sont essentiels en ces temps de pandémie.»

Culture

Parmi les activités culturelles, on retrouve entre autres du ballet classique pour jeunes et du ballet jazz pour adultes, de la danse créative et du hip-hop. Des cours d’expression artistique par la peinture, la photographie et le théâtre sont aussi offerts. Les jeunes de 5 ans et plus peuvent également s’inscrire à différents cours de musique.

Sport

Il est possible de s’inscrire à des cours de cardio-tonus, de stretching, de zumba, de yoga ou encore de conditionnement physique pour aînés.

La programmation complète, ainsi que les horaires pour les patinoires extérieures, les buttes à glisser et les pistes de ski de fond, est disponible sur le site Web de la Ville.

Beaux dimanches d’hiver

Les Beaux dimanches d’hiver sont également revus et adaptés à la pandémie. Ces rendez-vous collectifs sont remplacés par des activités extérieures gratuites qui seront réalisées en petits groupes. On retrouve entre autres des randonnées en raquettes, du yoga neige familial, un bootcamp familial, une chasse au trésor, du cerf-volant, du soccer-bulle et du tugball. Le tout aura lieu au parc Lucie-F.-Roussel et au parc Émilie-Gamelin.

L’inscription est obligatoire et les places sont limitées, précise la Ville. Les activités n’auront lieu que si les règles de la santé publique le permettent.

Camp Bougeotte en neige

Le camp Bougeotte en neige, qui offre des activités pour jeunes avec des moniteurs pendant la semaine de relâche, aura lieu selon les règles émises par les autorités concernées. Que la Ville aille de l’avant ou non, elle avisera les personnes inscrites.

Il sera possible pour les non-résidents de s’inscrire aux activités à partir du 21 janvier.