Une rencontre sur le financement et les produits du Roussillon

Des entrepreneurs, organismes responsables de financements bancaires et regroupements, entre autres, provenant du milieu des affaires sur le territoire de la MRC de Roussillon, se sont réunis lors d’un deuxième Rendez-vous du Réseau Roussillon financement au musée Exporail à Saint-Constant, le 26 février.

L’événement de type «6 à 8» était animé par Josyane Desjardins, directrice du développement économique de la MRC. Les participants ont eu l’occasion d’en apprendre plus sur les outils et les bonnes pratiques afin de monter des dossiers de financements efficaces.

«Certains projets nécessitent des montages financiers plus inventifs et diversifiés. C’est pourquoi les entrepreneurs ont assisté à des présentations d’une brochette d’invités de haut niveau, qui ont entretenu un auditoire attentif de leur place dans l’écosystème du financement des entreprises», souligne Christian Ouellette, préfet de la MRC et maire de Delson.

Mme Desjardins a profité de l’occasion pour promouvoir le rôle du service de développement économique de la MRC par le biais, notamment, des Fonds locaux d’investissements (FLI), soit des prêts pouvant atteindre 250 000$. Ceux-ci permettent de soutenir des projets de démarrage, d’expansion et d’acquisition d’entreprises dans la région.