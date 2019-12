Une roche de 3 livres fracasse sa voiture à Candiac

Philippe Gervais a eu toute une frousse lorsqu’une roche d’environ 3 livres a percuté son phare avant droit, alors qu’il circulait dans l’échangeur 930 à Candiac, dans la soirée du 14 décembre.

L’automobiliste roulait derrière une autre voiture dans la voie de gauche, en direction de la route 132 vers Delson. C’est à ce moment qu’il a entendu «un bruit très fort», raconte-t-il.

«Ç’a donné un coup. J’ai remarqué qu’une de mes lumières n’éclairait plus. Je me suis arrêté dans le stationnement d’un commerce à proximité, afin de vérifier. C’est là que j’ai vu que mon phare avait explosé», relate-t-il.

M. Gervais a contacté ses assurances et s’est présenté à un garage à Candiac pour faire évaluer les dégâts. Le garagiste eu l’idée d’ouvrir le capot pour tenter de trouver l’objet en cause et vérifier les dommages.

«C’est là qu’il m’a montré l’énorme roche. Elle est entrée directement par la lumière et s’est logée sous le capot, explique l’automobiliste. Heureusement, il n’y a pas eu d’autres dégâts.»

D’après M. Gervais, l’objet ressemblait à un amoncellement d’asphalte qui s’est formé sur la route 132 plutôt qu’à une roche lisse.

«Je me compte chanceux parce que si elle était montée plus haut, elle aurait frappé le pare-brise», souligne celui qui devrait récupérer sa voiture réparée d’ici mercredi.