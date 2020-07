Une route des bières dans le Suroît

Il se brasse de bonnes bières dans le sud-ouest de la Montérégie. En peu de temps, la région a vu ce marché prendre de l’expansion au point de générer une route des bières.

La Ferme-microbrasserie Schoune à Saint-Polycarpe fait office de pionnière dans la région. Il s’agit de la première du genre à avoir ouvert ses portes en Amérique du Nord en 1996. Et le plaisir ne diminue pas. «Les gens s’intéressent vraiment aux styles des microbrasseries, explique Tiffany Leroy. C’est vraiment chouette parce que les gens ne sont plus obligés de faire beaucoup de route pour les trouver sur leur chemin. »

L’engouement pour l’achat local et les saveurs nouvelles suscitent aussi un attrait pour les microbrasseries.

La semaine dernière, c’était la Fête des Belges chez Schoune. Des food-trucks étaient présents pour faire goûter les spécialités belges et les bières de Schoune pouvaient être savourées. Notamment une nouvelle lambic à la canneberge. «Les lambics sont des bières à fermentation spontanée, explique Mme Leroy. Elle a pris quatre ans à confectionner. L’acidité ressemble à celle du vin blanc, du cidre ou du champagne.

Valleyfield

La microbrasserie Maltéus, située tout juste devant le Vieux-Canal est à Valleyfield, offre une bonne variété de bières, à boire sur place ou à emporter en cruchon. Apprenez des anecdotes sur la Ville à partir des noms évocateurs des différents produits.

Sainte-Barbe

Érigée dans une grange contemporaine, la microbrasserie Barabas réunie des amis autour d’une passion. Le salon de dégustation de Sainte-Barbe a récemment ouvert ses portes pour servir ses premières bières en fût. Plusieurs projets pourraient animer le vaste site qui offre plusieurs possibilités.

Franklin

Située sur la Covey Hill, la microbrasserie Livingstone est installée dans une ferme centenaire revampée. La pandémie a mené le brasseur Trevor Livingstone a proposé ses produits en canettes. On y sert des bières artisanales qui utilisent plusieurs ingrédients locaux.

Beauharnois

La microbrasserie La Centrale à Beauharnois est située sur la rive du lac Saint-Louis. On peut y étancher sa soif avec des produits goûteux brassés sur place. Et accompagner le tout d’un repas. Si on n’est toujours pas rassasié, on peut repartir avec un grogneur à la maison.

Mercier

La brasserie-distillerie Champ Libre à Mercier est une ferme-microbrasserie. On peut y découvrir de beaux produits, dont la Pub Sportif Yeah ! élaborée pour Bleu Jeans Bleu, qui titilleront les papilles. Outre les bières, on y retrouve Agricole, un gin au foin.

Kahnawake

La microbrasserie Kahnawake Brewing propose un brouepub animé où il fait bon boire et bien manger. Les brasseurs sont créatifs et proposent des produits désaltérants et agréables à boire sur place ou à emporter.

Vaudreuil-Dorion

La microbrasserie des Trois-Lacs offre une ambiance amicale à son salon de dégustation ouvert depuis 2018 à Vaudreuil-Dorion. Une belle gamme de produits est offerte en fût, en canettes et en cruchons.

Rigaud

La Brasserie du Bois Blanc est désormais localisée au restaurant Rube à Rigaud. Les brasseurs utilisent des malts héritages britanniques qui offrent un profil de saveur plus riche et crémeux que les orges classiques. Les produits sont aussi disponibles en canettes et en cruchons.