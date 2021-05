Une Sainte-Catherinoise à la tête d’une entreprise axée sur la sécurité civile

L’entreprise StraTJ mise sur la prévention afin que les municipalités, entreprises et organisations soient prêtes à affronter une situation d’urgence. Elle le fait à l’aide de formations, de technologies et de matériel.

Josée Boudreault, originaire de Charlevoix, dit avoir eu un coup de cœur pour la Ville de Sainte-Catherine, où elle a décidé d’y démarrer sa compagnie il y a sept ans, en télétravail.

Celle-ci partage avoir toujours eu un intérêt pour ce domaine, étant issue du milieu industriel et municipal, dans lesquels elle a été responsable de la santé et sécurité, notamment.

«J’ai toujours été intéressée à suivre par moi-même des formations à ce sujet et à aller dans des colloques. Je me suis inscrite à la Polytechnique à Montréal pour parfaire mon expertise, entre autres», raconte-t-elle.

Les services de StraTJ sont utiles dans des cas, par exemple, de déversement de matières dangereuses, de tornades, d’inondations ou d’autres situations nécessitant une réaction immédiate. En temps de crise sanitaire, qu’elle affirme avoir vu venir au Québec avant mars 2020, l’entreprise a également développé des outils pour l’arrivée de nouveaux besoins à distance.

«On complète et soutient les forces d’intervention pendant un événement. Souvent, quand on le vit, on n’a pas à proximité l’équipement qu’il faut.»

-Josée Boudreault