Une soixantaine d’organismes de la région ont reçu des subventions

Depuis le début de la pandémie, plus de 64 organismes œuvrant auprès des citoyens du territoire de la circonscription de La Prairie ont pu bénéficier de subventions dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole du gouvernement provincial.

Le député de La Prairie Christian Dubé a souligné cette nouvelle via communiqué dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, qui se tient jusqu’au samedi 24 avril.

Au total, plus de 194 000$ ont été remis dans la région afin d’encourager des projets ou des actions locales et «maintenir un tissu social essentiel en cette période particulièrement difficile», soutient-on.

L’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest, les associations de football et de hockey mineur de La Prairie, L’Avant-Garde, Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, le Club Optimiste de La Prairie, le Complexe Le Partage, la Corne d’abondance de Candiac et le Service d’entraide de Saint-Philippe sont quelques-uns des organismes concernés.

«Cette pandémie nous fait prendre conscience de tout le travail que les organismes communautaires accomplissent sur le territoire. Ainsi, soutenir et aider ces organismes qui viennent en aide aux citoyennes et citoyens de ma circonscription est devenu non seulement essentiel, mais aussi un privilège», note M. Dubé qui remercie ceux impliqués dans les différents projets.