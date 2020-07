Une subvention pour un projet visant à contrer l’intimidation dans les écoles

Une subvention de 40 000$ de Québec permettra à l’organisme Benado à Delson de traduire en anglais son Guide des ressources en prévention de l’intimidation et de la violence, dont la réédition en français a été déployée dans les écoles en novembre dernier. Une version s’adressant aux parents et un concours pour les jeunes sont aussi dans ses cartons.

L’organisme est le bénéficiaire de cette aide financière accordée par le programme gouvernemental Ensemble contre l’intimidation, mais «il représente une dizaine d’intervenants régionaux qui ont contribué à l’élaboration de ce guide», précise Isabelle Dubuc, coordonnatrice des programmes de Benado.

«Nous formons le comité régional de concertation contre l’intimidation et la violence, explique-t-elle. Nous sommes très contents de recevoir ce financement, puisque tous les acteurs qui participent à ce projet dédient beaucoup d’heures à sa réalisation.»

Les 40 000$, soit le montant maximal accordé à un organisme, assureront la distribution du guide dans les écoles anglophones du territoire une fois traduit.

Satisfaite du succès de cette ressource auprès des jeunes, le comité souhaite concevoir une version adaptée aux parents qui sera disponible en quatre langues, dont deux sont à déterminer.

«Puis, nous prévoyons organiser un concours où nous inviterons les jeunes à réaliser une œuvre – un dessin ou une toile, par exemple. Ils devront traiter des façons de contrer l’intimidation», détaille celle qui prévoit que tous ces projets aboutiront d’ici juillet 2021.

Pour sa part, le ministre responsable de la Montérégie et député de La Prairie Christian Dubé affirme qu’il s’agit d’une «excellente nouvelle pour les citoyens de la région de la Montérégie. Je suis heureux de savoir que ces organismes poseront des gestes concrets dans notre communauté en vue de rendre notre milieu de vie bienveillant et plus sécuritaire pour tous.»

Au total, sept projets ont été retenus en Montérégie pour un montant de 208 432$.

Comité régional de concertation contre l’intimidation et la violence

-Benado;

-Action sur la violence et intervention familiale Châteauguay;

-CALACS Châteauguay;

-Re-Source Châteauguay;

-Régie intermunicipale de police Roussillon;

-Service de police de Châteauguay;

-Service de police de la Ville de Mercier;

-Commission scolaire des Grandes-Seigneuries;

-CAVAC Montérégie.