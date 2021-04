Une Super Lune rose ce soir

La pleine Lune de ce soir apparaîtra plus grosse et plus lumineuse qu’à son habitude.

Surnommée «Super Lune rose», elle pourrait sembler 14 % plus grosse qu’à son habitude. La satellite de la Terre pourrait également être 30 % plus brillant qu’à l’habitude en pareille circonstance.

Des effets provoqués parce que la Lune sera au point le plus près de l’horizon. Il s’agira de la première pleine Lune du printemps. La couleur associée rose provient de certaines fleurs qui fleurissent à cette période de l’année dans l’ouest de l’Amérique du Nord. L’astre lunaire pourrait plutôt présenter des teintes rousses ou orangées, en raison du Soleil.

La Super Lune rose pourrait être visible à compter de 21 h 30 selon les prévisions météorologiques. Ce soir, le ciel sera partiellement dégagé pour ensuite être voilé de passages nuageux.