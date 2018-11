Une supervoiture Audi en vedette dans Les Incognitos

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur allemand vient de dévoiler sa toute dernière voiture concept, mais on risque de ne jamais la voir dans un salon automobile. L’Audi RSQ e-tron fera plutôt ses débuts dans Les Incognitos, un film d’animation qui sera à l’affiche au mois de septembre 2019.

Spies in Disguise (titre original anglais) de Twentieth Century Fox mettra en vedette le personnage du super-espion Lance Sterling, dont Will Smith lui prêtera sa voix dans la bande originale du film. Sterling roulera à bord de sa RSQ e-tron disposant d’une motorisation 100% électrique, d’une conduite autonome et d’un indicateur de vitesse holographique.

On a souvent vu des véhicules de la marque aux quatre anneaux apparaître au grand écran, mais c’est la première fois qu’Audi concocte une voiture concept pour un film d’animation, réalisée en collaboration avec Blue Sky Studios. « Une histoire d’espionnage international avec des technologies futures pouvant sauver le monde, c’est le mariage parfait pour la marque Audi, » a dit Giovanni Perosino, vice-président marketing et communications chez Audi AG. « À l’image de nos voitures, le plaisir, l’innovation et les performances sont des éléments clés du scénario. »

L’histoire de cette comédie animée se déroule autour de Lance Sterling, mais aussi du scientifique Walter Beckett qui invente des gadgets ingénieux pour aider l’espion à compléter ses missions épiques. Toutefois, dans le pétrin, les deux personnages qui n’ont rien en commun doivent s’entraider afin de sauver le monde.

La RSQ e-tron est-elle un avant-goût de la prochaine génération de la Audi R8? Pourquoi pas?