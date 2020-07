Une tablette électronique à moins de 200$ qui en donne pour notre argent

Les Amazon Fire HD 7, HD 8 et HD 10 sont des tablettes électroniques de petits formats ultras abordables et remplies de fonctions qui nous en offrent vraiment pour notre argent.

Si vous cherchez une tablette pas chère, solide et simple d’utilisation, la gamme de tablettes Fire HD d’Amazon est l’un des meilleurs choix. Elles offrent en effet bon nombre de fonctions qu’on retrouve sur des tablettes vendues de deux à trois fois le prix.

Cela en fait une excellente « première tablette » pour vos enfants par exemple. Elle possède une autonomie suffisante, un son respectable, une bonne capacité de stockage et un écran de 1080p complètement HD.

L’écran HD de 10 po de la tablette Fire HD 10 d’Amazon permet amplement de se divertir.

Amazon Fire HD : Bon rapport qualité-prix

Conçues par Amazon, les tablettes Fire HD sont très attrayantes premièrement pour leur prix. Selon le modèle que l’on choisit, elles se vendent entre 80$ et 200$.

Évidemment, à ce prix, ne vous attendez pas à toutes les fonctions avancées et le raffinement des tablettes d’Apple ou de Samsung.

Mais les Fire HD étonnent malgré tout avec bon nombre de fonctions de base. Applications, internet, contenu vidéo, jeux, micro et caméra… bref, les commodités classiques d’une utilisation normale. Une pile bien chargée vous donnera une autonomie d’environ 12h.

Comme leurs noms l’indiquent, on retrouve trois grosseurs d’écran, soit 7, 8 et 10 pouces. Elles offrent toutes une résolution en haute définition. Cependant, la qualité n’est pas aussi définie que les tablettes plus dispendieuses des autres marques.

Les Fire HD possèdent deux haut-parleurs qui procurent un son Dolby Audio suffisant pour profiter de nos divertissements. On peut aussi y brancher nos écouteurs à la prise audio ou les connecter via le Bluetooth intégré.

La Fire HD est une bonne première tablette, pour les plus ou moins jeunes.

Une bonne première tablette

Les Fire HD fonctionnent sous le logiciel Fire OS, un système d’exploitation simple qui ressemble à iOS et Android. Les applications se téléchargent depuis le site de Amazon. Bien que les plus populaires, comme Facebook, Netflix ou Spotify, y soient en généralement disponibles, le choix n’est pas aussi vaste que sur les écosystèmes de Google et Apple.

La Amazon Fire HD est un excellent choix pour les utilisateurs débutants de tablette ou pour vos enfants. Ces derniers auront droit à des étuis de protection spécialement fabriqués pour une leur utilisation. De nombreux contrôles parentaux peuvent également vous aider à garder l’équilibre.

Article publié sur francoischarron.com le 01 juillet 2020