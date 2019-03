Une tournée en Suisse pour la fondatrice de Station Cirque

Crédit photo : Gracieuseté – Dominique Schreckling

La fondatrice de l’école Station Cirque à Delson, Emmanuelle Balmori, a participé en février à la tournée Art on Ice en Suisse.

L’événement rassemblait des champions olympiques de patinage artistique, des musiciens pop, des artistes de cirque et des danseurs.

«J’ai présenté un numéro inédit de bungee sur glace en compagnie du chanteur-compositeur James Blunt et d’un patineur italien, Luca Demattè. J’y ai aussi fait un quatuor aérien en compagnie du Cirque Éloize de Montréal et du duo de violonistes canadiens Momento», explique celle qui s’illustre en combinant voltige et patinage artistique.

D’autre part, les élèves de Station Cirque présenteront leur spectacle de fin de saison le 29 mars, à 20h, au Centre sportif à Delson.