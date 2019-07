Une Toyota Supra à toit targa dans les plans?

Article par Guillaume Rivard

Lorsque la Toyota Supra 2020 a enfin été dévoilée en première mondiale plus tôt cette année, plusieurs ont applaudi son moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 litres qui développe 335 chevaux et 365 livres-pied de couple.

Finalement, il se pourrait que la voiture soit encore plus puissante qu’on le dit. Et comme elle partage sa plateforme et de nombreux composants avec le roadster BMW Z4, dont le moteur en question, certaines personnes ont déjà commencé à spéculer sur une version décapotable de la Supra.

Eh bien, selon Tetsuya Tada, ingénieur en chef du coupé sport de Toyota, nous pourrions en voir une avant que le modèle tire sa révérence.

Dans une entrevue accordée au magazine japonais Best Car, Tada a confirmé que la Supra a été développée dès le départ avec une version cabriolet en tête. Toutefois, au lieu d’une capote souple comme sur la Z4, il croit qu’un toit rigide de type targa (semblable à celui de la Mazda MX-5 RF) conviendrait mieux à la Supra. D’ailleurs, les générations précédentes en ont offert un.

De cette façon, le châssis de la voiture ne serait pas trop affecté en termes de solidité et Toyota éviterait du même coup de jouer dans les platebandes de BMW.

Soyons clairs : la compagnie ne développe pas en ce moment une Supra avec un toit targa. Le coupé n’est même pas encore en vente au Canada (il doit arriver sur le marché plus tard cet été) et Toyota désire sans doute évaluer la demande des consommateurs avant de décider de créer d’autres versions.

Les cabriolets, peu importe leur forme ou leur taille, ne sont pas de gros vendeurs actuellement et leur prix plus élevé n’est qu’une des raisons qui expliquent cette situation. La Supra 2020 débute à 64 990 $, alors un modèle targa coûterait vraisemblablement plus de 70 000 $.