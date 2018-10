Une usine de cannabis de 80 M$ à Huntingdon créera 300 emplois

Crédit photo : Gracieuseté

Des travaux ont été entrepris ces derniers jours sur une propriété du chemin Ridge à Huntingdon pour la construction d’une usine de production et de transformation du cannabis estimée à 80 M$. Le projet représente quelque 300 emplois sur cinq ans.

Le maire André Brunette était visiblement enchanté d’annoncer ce projet le mardi 9 octobre, en présence des associés de l’entreprise Rose ScienceVie, avec qui les négociations ont débuté il y a trois ans.

«Enfin, le dossier Rose ScienceVie a débloqué ! On l’aura voulu ce projet-là, a-t-il lancé. Ce projet se réalisera sur plusieurs mois et impliquera l’emploi de nombreux travailleurs locaux. Pour une municipalité comme la nôtre, c’est un projet d’envergure!»

Un des trois promoteurs du projet, François Limoges, a expliqué que ce projet se réalisera en deux phases. La première verra la construction d’un immeuble de 55 000 pieds carrés pour un investissement de 31,6 M$ et la création d’une centaine d’emplois: personnel de bureau, marketing, service à la clientèle, production et entretien notamment.

L’usine produire du cannabis médicinal, pour lequel l’entreprise a obtenu toutes ses autorisations de Santé Canada, que ce soit pour du cannabis séché, ou encore pour des huiles et autres extraits entrant dans la composition de divers produits.

La seconde phase prévoit l’ajout d’une superficie de 100 000 pieds carrés à l’immeuble, pour un investissement supplémentaire de 49,3 M$. Les dirigeants de Rose ScienceVie anticipent une production de 6000 kilos de cannabis pour la première année d’opération. L’entrée en opération est prévue pour l’été 2019.

Incidemment, avec la nouvelle loi qui autorise la vente de cannabis, les producteurs comptent obtenir leurs autorisations de Santé Canada pour produire du cannabis de type récréatif et de venir un éventuel fournisseur de la Société Québécoise du Cannabis.

«Nous avons pu compter sur un accueil fantastique de la part des autorités municipales de Huntingdon, a certifié M. Limoges; de véritables partenaires qui ont fait preuve de patience et à nous suivre dans notre processus de reconnaissance auprès des autorités fédérales.»

Celui-ci a aussi assuré que l’entreprise comptait s’approvisionner auprès de fournisseurs locaux, que ce soit pour le recours aux engrais ou de divers équipements utiles à la production. Il a rappelé que Rose ScienceVie était un des premiers producteurs de cannabis créé et contrôlé par des investisseurs québécois.

L’entreprise dit assurer du cannabis et des produits dérivés de la plus haute qualité, produits à partir de protocoles rigoureux dans des installations intérieures à environnement contrôlé.

Projet Rose ScienceVie à Huntingdon

Phase 1

-Investissement de 31,6 M$

-Une centaine d’emplois

-Immeuble de 55 000 pieds carrés

Phase 2

-Investissement de 49,3 M$

-200 emplois supplémentaires

-100 000 pieds carrés supplémentaires