Une vache s’introduit dans un concessionnaire Mazda et endommage une MX-5

Article par Olivier Beaulieu

Il y a deux jours, le média américain Fox News a publié une nouvelle pour le moins inusitée. Lors d’un marché bovin tout près de la concession Arnold Clark Stirling Mazda à Stirling en Écosse, une vache s’est échappée de la foire et s’est frayée un chemin jusqu’à la salle de montre du concessionnaire Mazda local.

Arrivée sur le site de la concession, la vache s’est d’abord dirigée vers la cour où toutes les voitures étaient stationnées. James Merrins, responsable des ventes, affirme en entrevue : « La plupart des employés étaient dans la salle de montre au moment des faits. Nous avons vu un vendeur courir à toute vitesse en criant “vache!” à plusieurs reprises. Tout le monde est sorti avant que la porte automatique n’enferme l’animal au milieu des voitures. Il s’agit sans doute de l’expérience la plus bizarre de toute ma carrière. » L’animal a, selon les dires de Merrins, longé les vitres de la concession et a endommagé une MX-5 ainsi qu’une Mazda2 avant de s’écraser dans une porte coulissante pour finir sa course dans le stationnement du commerce.

Quelques minutes après l’incident, le propriétaire de la vache a récupéré son animal visiblement apeuré par les évènements. Et pour la petite histoire, il a donné une bouteille de whisky aux responsables de la concession en guise d’excuse avant d’offrir de rembourser les 2 000 $ de dommages causés par sa bête aux voitures. Quelle drôle d’histoire!