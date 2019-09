Une version King Ranch pour le Ford Expedition 2020

Article par Guillaume Rivard

Pendant que les ventes de véhicules électrifiés augmentent graduellement, celles du grand Ford Expedition grimpent en flèche.

En effet, au cours des six premiers mois de 2019, elles ont affiché une hausse de 44% au Canada et de 56% aux États-Unis par rapport à la même période en 2018 – le meilleur début d’année en plus d’une décennie!

Pour 2020, deux ans après sa refonte complète, Ford profite de cet engouement en ajoutant une version King Ranch et en rehaussant le niveau de luxe de la version Platinum.

Et sans surprise, l’annonce a été faite en marge de la foire d’état annuelle du Texas, à Dallas.

Perpétuant une tradition qui a débuté en 2005 (ou 1999 dans le cas du Ford F-150), le nouvel Expedition King Ranch vise à plaire aux consommateurs qui recherchent un style western dans un VUS haut de gamme. Disponible en format régulier ou MAX à empattement allongé, cette version arbore une grille de calandre peinte en Gris pierre, des marchepieds latéraux à déploiement assisté, une plaque de protection à l’arrière, des boîtiers de rétroviseurs exclusifs et des longerons sur le toit.

Le haut des pare-chocs est assorti à la carrosserie, mais le bas est peint de la même couleur Gris pierre que la calandre, tandis que les roues de 22 pouces se démarquent avec leurs six rayons doubles entre lesquels une ternissure foncée est appliquée. Des écussons King Ranch apparaissent sur les flancs, le hayon et les cache-moyeux.

L’habitacle du Ford Expedition King Ranch présente un riche cuir Del Rio aux trois rangées, des coutures Kingsville sur le volant et une garniture en bois de Ziricote sur la console. Le logo King Ranch est incrusté dans tous les dossiers, incluant ceux des sièges capitaines rabattables électriquement à la deuxième rangée.

Par ailleurs, l’Expedition Platinum se voit bonifié par de nouvelles jantes de 22 pouces et de nouvelles finitions luxueuses. Du cuir se retrouve notamment sur le dessus de la planche de bord et des cadrans, le haut des portières et les rails de la console.

Les sièges en cuir aux deux premières rangées comprennent des empiècements perforés et des appuis latéraux matelassés (ces derniers sont réglables à l’avant). De plus, le volant arbore des coutures contrastantes.

Les Ford Expedition King Ranch et Platinum 2020 sont tous deux munis de série de la technologie Ford Co-Pilot360, du système FordPass Connect avec point d’accès sans fil 4G LTE (pour un maximum de 10 appareils), une suspension avec contrôle de l’amortissement en continu et des caméras à 360 degrés.

À propos, Ford Co-Pilot360 regroupe diverses aides à la conduite, dont une assistance précollision avec freinage d’urgence automatique et détection des piétons, un avertisseur de collision avant, un système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, une aide au maintien dans la voie et des phares de route automatiques.

Les prix canadiens seront connus à une date ultérieure.