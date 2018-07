Une version Sport Tourisme pour la Buick LaCrosse 2019

Article par Michel Deslauriers

Afin d’ajouter un peu de dynamisme à sa grande berline, Buick propose une nouvelle déclinaison Sport Tourisme pour l’année-modèle 2019.

Habillée de celle-ci, la berline LaCrosse profitera d’une grille de calandre en maillons noirs, d’un aileron sur le coffre et de jantes en alliage argentées de 19 pouces. De plus, quelques garnitures chromées font place à des éléments assortis à la couleur de la carrosserie, tels que le contour de la grille et les (fausses) bouches d’aération sur les ailes avant.

Un choix de cinq couleurs est disponible sur la Buick LaCrosse Sport Tourisme 2019, y compris blanc givré triple couche, acier satiné métallisé, argent vif métallisé, teinte rouge quartz et ébène crépuscule métallisé.

Pas de motorisation de base ici, puisque la berline LaCrosse Sport Tourisme sera équipée de série du V6 de 3,6 litres développant 310 chevaux et un couple de 268 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à neuf rapports.

Le PDSF de la version Sport Tourisme est de 42 195 $, excluant les frais de transport et de préparation, soit environ 4 000 $ de plus que la livrée de base de la berline Buick LaCrosse 2019.