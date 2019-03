Une vieille voiture 100% québécoise à vendre à l’autre bout de l’Amérique

Article par Germain Goyer

Une rarissime Manic GT s’est retrouvée à Port Angeles (Washington) et elle est désormais à vendre.

Entreposée depuis 42 ans par le fils de l’actuel propriétaire, cette création de Jacques About est affichée sur Craigslist pour la somme de 15 000 $ US, soit un peu plus de 20 000 $ CAD.

En lisant l’annonce, on apprend que la voiture est fonctionnelle. Elle est présentement animée par un moteur de Renault Gordini. En revanche, le bloc original sera fourni à l’acheteur. Un radiateur supplémentaire sera aussi inclus dans le lot.

Des travaux ont été apportés aux freins, à la pompe d’essence et au carburateur.

Il y a 25 ans, cette Manic GT a été repeinte de la couleur d’origine selon le vendeur.

Elle est livrée avec ses jantes Cosmic d’époque qui sont chaussés sur des pneus Michelin MTX. Ces derniers seraient encore neufs bien qu’ils soient âgés d’un quart de siècle.

Le vendeur précise que l’habitacle est entièrement d’origine. On observe de légère déchirures sur le siège du condcuteur.

Sur les photos, on remarque qu’une plaque d’immatriculation de l’Ontario de 1973 est apposée sur l’arrière de la voiture.

Le kilométrage n’est pas précisé.

D’après le numéro de série, il s’agirait du 132e exemplaire assemblé.

Un bijou québécois

Lancée en 1969, la Manic GT a d’abord été assemblée à Terrebonne. L’usine a ensuite déménagé à Granby où le rêve de Jacques About a connu un second souffle.

Le moteur à quatre cylindres de 1,3 L et le châssis de ce coupé étaient empruntés à la Renault 8.

Le projet a pris fin en 1971 suite à un possible désaccord avec Renault, principal fournisseur.