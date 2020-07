Une voie retranchée dans les deux directions sur le pont Mercier pendant un mois

Les travaux de maintien liés essentiellement à la réparation des dalles se poursuivront sur le pont Honoré-Mercier, entre Kahnawake et Montréal, du 17 juillet, 22h, au 17 août, 5h. Une voie dans chaque direction sera ainsi fermée pendant cette période, indique le ministère des Transports.

Pour faciliter la circulation, plusieurs mesures seront mises en place. Le transport en commun sera notamment gratuit sur plusieurs réseaux du 20 au 24 juillet:

-Passages gratuits pour les autobus d’exo des secteurs du Haut-Saint-Laurent et du Sud-Ouest qui empruntent le pont Honoré-Mercier;

-Passages gratuits pour le service de train de la ligne exo4 Candiac;

-Remise de titres de la STM à l’embarquement des usagers aux gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine;

-Remise de titres de la STM au débarquement des usagers des autobus du Haut-Saint-Laurent et du Sud-Ouest qui empruntent le pont.

Circulation

Le ministère des Transports annonce également d’autres solutions pour atténuer l’impact des travaux:

-Prolongation des heures d’opération de la voie multifonctionnelle sur la route 132 et 138, tous les jours, de 5h à 20h;

-Maintien des horaires du service d’exo pour les autobus des secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest;

-Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe la semaine, soit de 15h à 19h vers la Rive-Sud et de 5h à 9h30 vers Montréal;

-Prolongation des heures de pointe au pont Victoria, soit de 5h à 10h sur dans les deux voies vers Montréal et de 14h30 à 20h sur les deux voies vers la Rive-Sud.