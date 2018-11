Une voiture de la police de Roussillon circule sur la piste cyclable

Crédit photo : Capture tirée de Facebook

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre une voiture de la Régie intermunicipale de police Roussillon circulant sur une piste cyclable sans les gyrophares allumées.

D’après l’auteur de la vidéo, cette dernière aurait été filmée sur le chemin Saint-François-Xavier, à Candiac. On ignore la date de la captation.

La Régie indique qu’une «enquête sera amorcée à propos de ce comportement policier» et qu’elle reviendra le plus tôt possible au Reflet avec plus de détails.