Une voiture est la proie des flammes à La Prairie

Crédit photo : Photo : Gracieuseté - Gabriel Labranche

Le feu a ravagé un véhicule de marque Acura RDX sur la route 104, près du chemin de la Bataille Nord à La Prairie vers 12h45, le 5 février.

«Le conducteur de la voiture circulait sur la route 104 en direction de La Prairie lorsque le feu s’est déclaré. L’homme, d’une quarantaine d’années et résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, était seul à bord et a lui-même contacté les services d’urgence. Il n’a pas été blessé. La circulation est perturbée, mais demeure possible dans les deux sens», a déclaré l’agente Karine Bergeron, de la Régie intermunicipale de police Roussillon.