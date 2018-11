Réunis pour briser l’isolement

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Des moments attendrissants entre des personnages âgées et des bébés ont lieu chaque mois dans les murs du CHSLD Jean-Louis Lapierre à Saint-Constant. Les deux générations peuvent interagir dans le cadre d’une activité qui vise entre autres à briser l’isolement des résidents.

L’idée est née d’une marraine d’Amitié Matern’elle, un organisme local qui soutient et conseille les nouveau parents.

«Un autre de nos mandats est aussi de briser l’isolement des nouveaux parents. Elle a donc pensé à faire cela en voyant que ça se faisait à d’autres endroits», explique Rachel Auclair, vice-présidente de l’organisme.

Cette initiative a été bien reçue par le centre d’hébergement rang Saint-Pierre à Saint-Constant, où les rencontres ont commencé cet été.

«C’est plutôt rare que les résidents peuvent voir des enfants. Nous avons la garderie qui nous visite à l’occasion, mais les poupons, c’était nouveau pour nous», affirme Catherine Derome, technicienne en loisirs au CHSLD.

L’activité se fait sous forme d’un café-rencontre pendant lequel les mères se promènent de table en table pour interagir avec les résidents présents.

«Lorsque je vais chercher les résidents pour l’activité et que je leur mentionne que c’est les mamans et leurs bébés qui viennent nous voir, ils s’empressent de me dire oui pour y aller. Les jours suivants l’activité, certains résidents me demandent quand ils vont revenir», dit Mme Derome.

Des résidents émerveillés

Danielle Farley, la fille d’une résidente, considère que des activités comme celle-ci sont nécessaires pour les résidents puisque certains d’entre eux n’ont pas la chance de voir leur famille.

«Ma mère a 97 ans. Elle est plus qu’heureuse d’interagir avec les enfants, ça lui rappelle de beaux souvenirs», confie-t-elle.

«Ça les ramène à l’époque où c’était eux les parents. Ils tiennent les bébé des mamans dans leur bras comme si c’était le leur, c’est vraiment instinctif», renchérit la technicienne en loisirs responsable de l’activité.

Mme Farley, qui a déjà travaillé auprès des personnes âgées à La Prairie, visite fréquemment sa mère et les autres résidents.

«Ils nous apportent tellement. Les bébés sont hypnotisés par eux, on le voit dans leurs yeux», dit-elle attendrie lors de la rencontre mensuelle du 12 novembre.

«Ça nous fait revenir en arrière, nous, les vieux!» lance le mari d’une résidente devant Jade, 18 mois, assise sur une table entourée de personnes âgées qui jouent avec elle.

Le bébé éclate de rire quand sa maman lui demande: «Tu aimes ça venir ici?»

La vice-présidente d’Amitié matern’elle ajoute que «c’est bon aussi de faire socialiser les bébés et de faire sortir les mamans en congé de maternité, surtout quand il commence à faire froid».

À propos de l’organisme Amitié matern’elle

L’organisme compte une vingtaine de marraines d’allaitement qui s’impliquent en offrant du soutien et des conseils. Il organise aussi des activités et des conférences pour venir en aide aux nouveaux parents en général. Rachel Leclair, vice-présidente de l’organisme, considère qu’il n’y a pas assez d’accompagnement.