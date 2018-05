UPS développe des véhicules de livraison électriques au look unique

Article par Olivier Beaulieu

UPS conduit un projet-pilote au Royaume-Uni depuis deux ans déjà. On a repensé le design de certains des camions de livraison qui se déplacent dans des zones urbaines dans le but d’optimiser leur espace de chargement, mais surtout leur consommation en y intégrant une motorisation électrique!

Après deux années de mise à l’essai, l’entreprise spécialisée en livraison affirme que ces prototypes parcourent en moyenne 240 km par charge, ce qui équivaut plus ou moins à une journée de travail. En plus de cette refonte mécanique, on a également ajouté certaines fonctionnalités d’assistance à la conduite. Quoiqu’encore en phase d’essai, le système supporte le conducteur lors de ses manœuvres de stationnement et réagit lorsqu’un impact avec un piéton, un cycliste ou un obstacle est anticipé. On nous indique cependant que l’assistant ne sera pas inclus dans la flotte de véhicules de livraison de l’entreprise.

Actuellement, en plus de Londres, UPS élargit son territoire d’essai à Paris. L’entreprise affirme que les coûts d’exploitation et de réparation de ces véhicules mus pas l’électricité seraient 50% inférieurs à ceux alimentés par le diesel. Arrival, la compagnie ayant développé ces camions de livraison, affirme cependant que plusieurs autres gros joueurs comme Daimler et Chanje sont sur le point de lancer leur propre camion de livraison électrique. Peut-être verrons-nous apparaître ces véhicules au Canada dans un avenir rapproché?