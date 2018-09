Urbanisation de la 132 : Le ministre des Transports s’engage à accompagner les maires

Devant la demande des maires de Saint-Constant, Delson et Sainte-Catherine qui réclament les emprises excédentaires de la route 132, le ministre des Transports, André Fortin, s’engage à les accompagner sans donner de réponse précise sur ce point.

«C’est sûr qu’on est favorable à ce projet [l’urbanisation de la 132] qui utiliserait ces terres-là. Il faut voir quelle emprise routière [superficie] on a besoin pour le transport en commun, le développement résidentiel et commercial. On va trouver la formule idéale pour leur permettre de développer ces terrains», a déclaré le ministre de passage dans les bureaux de Gravite Média, propriétaire du Reflet, le 17 septembre.

«Les maires veulent construire en milieu urbain un tout nouveau cœur de ville. Ça correspond à nos objectifs de mobilité.» -André Fortin, ministre des Transports

Accompagné du député sortant et candidat dans La Prairie Richard Merlini et de la candidate dans Sanguinet Marcelina Jugureanu, le ministre revenait plus tôt d’une rencontre privée réunissant le maire de Saint-Constant et préfet de la MRC de Roussillon, Jean-Claude Boyer, ainsi que son homologue de Delson, Christian Ouellette, et la mairesse de Sainte-Catherine, Jocelyne Bates.

Questionné à savoir si les trois villes concernées devraient payer pour reprendre les terrains qui leur ont été expropriés, le ministre Fortin a indiqué que son gouvernement, s’il est réélu, trouvera «très certainement une formule où tout le monde serait gagnant», a-t-il ajouté. Il a indiqué qu’au préalable, les maires, par l’entremise du Comité de l’axe 132 sur lequel ils siègent, devaient remettre une étude détaillant leurs demandes.

«Il faut savoir en bout de ligne combien que ça va coûter. La rétrocession des terres fait partie du projet», est intervenu Richard Merlini.

André Fortin a répété que ce sont les maires qui doivent définir les orientations concernant la transformation de la route 132 en corridor structurant. Ces derniers souhaitent voir des logements commerciaux et résidentiels érigés sur ces emprises et où un tramway serait mis en place. Ce nouveau moyen de transport pourrait se rendre au terminal de la Rive-Sud du REM.

Le ministre Fortin a rappelé que le gouvernement était à leur écoute. À cet égard, il a rappelé que des représentants du MTQ siègent sur le Comité de l’axe 132.

Il a par ailleurs souligné l’audace d’un tel projet qui correspond aux objectifs de mobilité de Québec.

«On ne peut plus au Québec développer des unités d’habitation sans savoir comment les gens vont se déplacer pour aller vers leur travail», a-t-il dit.