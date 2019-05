Usain Bolt lance une voiture et elle est électrique

Article par Guillaume Rivard

Bolt Mobility, la nouvelle compagnie du multiple médaillé olympique en athlétisme Usain Bolt, a dévoilé hier à Paris un prototype de microvoiture électrique qui porte le nom Nano.

Vous vous attendiez à un super coupé sport ultra explosif? Hélas, ce n’est pas le cas.

À l’image du sprinter le plus rapide de la planète, cette petite machine à deux places se spécialise dans les déplacements sur de courtes distances, ayant été conçue pour s’intégrer à des flottes d’autopartage en milieu urbain.

Bien que son modèle d’affaires reste à préciser, l’entreprise dit s’adresser aux citadins qui doivent parcourir entre trois et 23 kilomètres pour se rendre à leur destination. L’autonomie exacte de la Nano n’a cependant pas encore été annoncée – ni la vitesse maximale, d’ailleurs.

Lorsque la batterie se vide, il sera possible de la remplacer facilement par une autre pleinement chargée, donc pas besoin de brancher la voiture et d’attendre pendant plusieurs minutes. L’histoire ne dit pas comment et où s’opèrera le remplacement, toutefois.

Bolt Mobility n’a pas dit non plus dans quels marchés sa Nano sera déployée à compter de l’an prochain, mais il pourrait s’agir des mêmes que pour ses trottinettes électriques en libre-service, également lancées à Paris. Les commandes sont déjà acceptées moyennant un dépôt de 999 $US. Le prix officiel sera dévoilé juste avant le début de la production.

Quant au nom de la voiture, il rappelle bien sûr la Chevrolet Bolt EV de General Motors et la défunte Nano du groupe indien Tata. Y aura-t-il des problèmes à ce niveau? À suivre…