Vaccination: au tour des 75 ans et plus de prendre rendez-vous

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s’élargit en Montérégie. Les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que leurs proches aidants âgés de 70 ans et plus, peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

La marche à suivre la plus simple est de prendre rendez-vous sur le web (Québec.ca/vaccinCOVID). Il est aussi possible d’appeler 1 877 644-4545, pour ceux qui n’ont pas accès à Internet ou ceux qui éprouvent des difficultés à l’utiliser.

Il est obligatoire de prendre rendez-vous avant de se rendre à un centre de vaccination. Il est d’ailleurs inutile de se rendre sur un site de vaccination pour ceux qui ne font pas partie des groupes d’âges visés.

La Direction de santé publique de la Montérégie rappelle que l’ordre de priorité a été déterminé par le Comité sur l’immunisation du Québec, afin de protéger en priorité les personnes les plus vulnérables à la COVID-19.

Plus de 68 000 personnes vaccinées

Jusqu’à maintenant, 68 000 résidents de la région ont été vaccinés. «La campagne de vaccination en Montérégie se déroule très bien», indique Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

La vaccination auprès des travailleurs de la santé prioritaires est toujours en cours. Celle des personnes âgées de 80 ans et plus, qui a débuté, se poursuivra au cours des prochaines semaines.

Par ailleurs, la vaccination en résidences privées pour aînées (RPA) est maintenant terminée dans la région. La semaine dernière, le ministre de la Santé Christian Dubé indiquait que la vaccination en RPA devait être achevée avant d’entreprendre la vaccination de masse de la population.

Les RPA étant nombreuses en Montérégie, cette étape avait nécessité plus de temps, ce qui expliquait entre autres pourquoi la vaccination de masse avait débuté plus tard en Montérégie qu’à Montréal.