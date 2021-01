Vaccination : des proches aidants en CHSLD seront ajoutés aux clientèles prioritaires

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annoncent que les personnes proches aidantes de 70 ans et plus dont le proche réside en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) seront ajoutées aux clientèles prioritaires du Programme de vaccination contre la COVID-19.

«Le soutien des personnes proches aidantes est inestimable, et leur sécurité est au centre de nos préoccupations. Je suis très heureuse que la santé publique recommande que les personnes proches aidantes significatives âgées de 70 ans et plus soient ajoutées aux clientèles pouvant obtenir le vaccin à court terme, au même titre que les résidents et le personnel qui prend soin d’eux», souligne Mme Blais.

Les personnes proches aidantes qui apportent un soutien régulier à un résident hébergé en CHSLD pourront ainsi se voir offrir le vaccin lorsque les activités de vaccination seront réalisées sur place. Ces personnes doivent être âgées de 70 ans et être présentes trois jours par semaine ou plus en soutien à leur proche en CHSLD.

Une seule personne par résident du CHSLD pourra être vaccinée en priorité, selon l’accord des gestionnaires de l’installation. Les proches aidants ne répondant pas à ces critères pourront se faire vacciner plus tard en fonction des priorités établies pour la population générale, notamment par groupe d’âge.

Rappelons que le vaccin sera offert gratuitement à toutes les personnes vivant sur le territoire québécois. En fonction des doses que le Québec recevra, il est prévu de vacciner jusqu’à 650 000 personnes d’ici le 1er avril.