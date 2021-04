Vaccination pour les 55 à 79 ans : de nouvelles plages horaire ouvertes

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre ouvre de nouvelles plages horaires avec et sans rendez-vous pour la vaccination AstraZeneca s’adressant aux personnes de 55 à 79 ans.

La vaccination sera entre autres disponibles à la clinique du Quartier DIX3o (9415, boul. Leduc, suite 5), à Brossard, le 20 avril de 11h à 19h; le 21 avril de 9h à 17h; le 22 avril de 11h à 19h; et le 23 avril de 9h à 17h, de même qu’à celle du 1575, avenue Panama, également à Brossard, les 19, 22 et 23 avril de 9h à 17h et les 24 et 25 avril de 16h à 18h.

D’autres plages horaires sont également offertes aux cliniques de Saint-Jean, Chambly et Saint-Césaire.

Pour prendre rendez-vous, les personnes peuvent dès maintenant aller sur la plate-forme Clic santé (https://portal3.clicsante.ca/) ou appeler au 450 644-4545 ou au 1 877-644-4545.

Rappelons que le vaccin AstraZeneca est disponible aux personnes qui sont nées en 1966 ou avant.

Rens.: http://www.santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie.