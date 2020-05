Vague de vols de véhicules sur le territoire

La police enquête sur une série de vols de véhicules commis sur l’ensemble du territoire ces dernières semaines.

Selon les informations de Geneviève Boudreault, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Roussillon, les véhicules utilitaires ainsi que les pick-up sont ciblés.

«Les vols se font principalement sur le terrain privé des propriétaires entre minuit et 4 heures du matin», dit-elle.

Mme Boudreault précise que le ou les malfaiteurs forcent les portières verrouillées, puisqu’il y a des traces d’infraction.

«Si les propriétaires peuvent se le permettre, nous leur suggérons de mettre un autre véhicule devant le véhicule ciblé et de se doter de caméras de surveillance», spécifie la policière.

Témoignage

Dans le but de prévenir, un citoyen de Candiac a écrit au Reflet pour raconter sa mésaventure, survenue à la mi-mai. Son véhicule a été volé au milieu de la nuit dans son stationnement.

«Ils sont entrés dans la voiture en cassant le verrou de la porte. Je ne sais pas si mon alarme de voiture s’est déclenchée, mais mes voisins et moi ne l’avons pas entendue, raconte-t-il. Mon véhicule a été retrouvé à l’intérieur d’un conteneur dans le parc industriel de ville Saint-Laurent.»

Outre l’installation de caméras de surveillance à l’extérieur, il conseille aux gens de laisser leurs clés de véhicule dans une boîte qui empêche d’en capter les signaux.

«Grâce aux avancées technologiques, de plus en plus de voitures utilisent un système d’entrée sans clé, ce qui en fait une cible facile pour les voleurs pour intercepter le signal et accéder à votre véhicule», dit-il.

Volés ailleurs, trouvés ici

Le 8 mai, la Régie intermunicipale de police de Roussillon a mis la main sur deux véhicules volés, dont un qui avait été abandonné après une sortie de route à Saint-Philippe. L’autre a été intercepté tôt le matin au terme d’une embardée du conducteur après une poursuite policière. Toutefois, les deux véhicules n’avaient pas été volés sur le territoire, mais à Saint-Jacques-le-Mineur. Il n’y avait aucun lien entre les deux événements.

Autres conseils de sécurité

Verrouiller les portières

Ne pas laisser d’objets de valeur à l’intérieur et à la vue de tous

Mettre une barre de protection sur le volant