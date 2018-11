Vandalisme au journal

Crédit photo : Journal Saint - François Mario Pitre

Le Journal Saint-François a été victime d’un acte de vandalisme sur le terrain où se trouvent ses bureaux, rue Jacques-Cartier à Salaberry-de-Valleyfield.

Jeudi matin, notre journaliste Yanick Michaud a constaté qu’une pièce de ciment qui orne la fontaine extérieure a été extirpée de son socle. La pièce, sur laquelle sont greffées des ornements en têtes de lion, a été déplacée à quelques mètres de son piédestal.

On estime que l’acte de vandalisme a dû être perpétré par plus d’une seule personne, car la pièce de ciment doit peser plus d’une soixantaine de livres. Elle a été remise en place depuis.