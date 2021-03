Variants de COVID-19 : la Santé publique demande l’isolement des familles d’enfants en contact

Avec l’arrivée de variants de la COVID-19 en Montérégie, la Direction de santé publique (DSPM) hausse ses interventions d’un cran. Advenant qu’un élève ait été en contact avec un cas de variant, il devra s’isoler. Sa famille devrait en faire tout autant, recommande la DSPM.

Ce, parce que «à ce jour, les données démontrent que les variants du virus de la Covid-19 se propagent plus facilement», justifie la DSPM dans une note de la docteure Julie Loslier, relayée par les centres de services scolaires (autrefois les commissions scolaires) et dont Gravité Média a obtenu copie. La même directive s’applique aux centres de la petite enfance et garderies.

Il s’agit d’une orientation provinciale qui vise à protéger davantage la communauté et permettre de ralentir la transmission des variants, précise la docteure.

Le réseau de la santé espère ainsi éviter des éclosions dans les écoles et garderie, alors que la Montérégie compte 20 cas de variants sur son territoire, en plus de 85 autres présomptifs, en date du 17 mars. Dans la province, on recense 541 cas de variants et 2352 présomptifs.

Procédure

Advenant qu’un enfant ait été en contact avec un cas de COVID-19, il doit obligatoirement s’isoler à la maison. Avec le variant, «à partir de maintenant, les autres membres devraient également s’isoler», demande la médecin.

Il sera recommandé que l’enfant passe un test pour la COVID-19. Si celui-ci est négatif, le reste de sa famille pourra reprendre ses activités, à l’exception de l’enfant. Celui-ci devra respecter les consignes de la santé publique.

«Nous sommes conscients que ces changements peuvent avoir des impacts importants sur vous et vos familles», admet Dre Loslier.

Elle ajoute que même si «la vaccination nous permet enfin d’entrevoir des jours meilleurs», il n’en demeure pas moins qu’en raison des variants, «nous devons poursuivre ces efforts collectifs encore quelque temps».

Cas de variants et présomptifs en Montérégie

18 cas de variants de COVID-19 du Royaume-Uni

2 cas de variant de l’Afrique du Sud

85 cas présomptifs

(Source : INSPQ en date du 17 mars, 11h)