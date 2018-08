Une vedette poilue dans la région

Crédit photo : Gracieuseté

Une résidente de Saint-Zotique est la propriétaire d’un chat qui jouit d’une grande popularité sur les réseaux sociaux grâce à ses apparitions dédiées aux enfants et aux familles.

La vedette poilue, Oreo, est suivie par plus de 1,6 million d’abonnés et son parcours l’a fait connaître partout au Canada. La dame derrière le succès du félin, Tina Modugno l’a présenté aux internautes en 2015 dans une vidéo diffusée sur «Tumbir» et la suite fait partie de l’histoire.

Aujourd’hui, les péripéties du chat noir et blanc sont suivies à travers le monde, dont plus d’un million de suiveurs sur l’application «Musical.ly» vouée aux vidéos et au lip-sync. Oreo apparaît dans plusieurs livres pour enfants, notamment un bouquin en collaboration avec «Atchoum Le Chat», tout aussi célèbre au Québec.

Les publications, qui comprennent également des recettes, sont disponibles en français et en anglais. Depuis 2014, l’auteure publie annuellement un calendrier mettant en évidence le chat qui doit célébrer ses 5 ans le 15 août. Tina planche actuellement sur un nouveau livre destiné davantage aux adolescents et aux adultes. La sortie de cet ouvrage est prévue en octobre prochain.

«Oreo a eu l’occasion de travailler avec un bon nombre de marques commerciales. Notre mandat est d’amener plusieurs sourires», décrit Tina Modugno. «Dans les prochains mois, je vais créer du nouveau contenu sur différentes applications», ajoute l’entrepreneure de 41 ans, qui habite à Saint-Zotique depuis mai dernier.

Depuis qu’une première vidéo lui a ouvert des portes, Oreo est disponible pour visiter des écoles où on parle d’intimidation avec les élèves. Ce thème peut être abordé dans les établissements scolaires et en ligne.

«Avec Oreo, c’est plus facile de faire passer le message aux jeunes. Lors des premières diffusions sur le web, des commentaires négatifs ont été écrits à propos de mon chat. J’imaginais ce que les enfants peuvent ressentir face à l’intimidation et je fais le rapprochement lors des visites à l’école», élabore la travailleuse autonome, qui fait son boulot à partir de la maison.

Native de Montréal, plus précisément de l’arrondissement Saint-Laurent, Tina Modugno a découvert Oreo sous un camion en 2013. Le félin était très malade et elle s’est rendue chez un vétérinaire qui lui a prodigué les soins nécessaires. Aujourd’hui, Tina se réjouit d’avoir sauvé le chaton qui est devenu l’image de ses initiatives entrepreneuriales.

On peut suivre les allées et venues du chat Oreo au www.theoreocat.com