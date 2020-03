Vegpro recherche une centaine d’employés à son usine de Sherrington

Alors qu’un nombre record de travailleurs ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de COVID-19, Vegpro International à Sherrington fonctionne à plein régime. Spécialisée dans la production et la distribution de jeunes pousses de laitue, l’entreprise est à la recherche d’une centaine d’employés.

Collaboration spéciale – Journal Coup d’oeil

Si Vegpro embauche massivement, c’est pour répondre à la demande pour ses produits, qui est en hausse depuis le début de la crise du coronavirus.

«Comme tout le monde continue de manger, on a doublement de travail compte tenu que le secteur de la restauration n’alimente plus les gens, explique Gerry Van Winden, président-directeur général de l’entreprise. La semaine dernière, on a fait face à une hausse de 30 % à 40 % de la demande. On a fait du temps supplémentaire, mais je ne peux pas tenir mon équipe comme ça pour remplir toutes les commandes.»

«On fait un assainissement des lieux tous les soirs.» -Gerry Van Winden, p.-d. g. de Vegpro International

Vegpro a différents postes à temps plein à combler, comme celui de journalier, de conducteur de chariot élévateur, d’opérateur d’équipements, d’analyste informatique ou encore de superviseur.

«Il y a un paquet de gens qui ont perdu leur emploi dans la région et qui pourraient être intéressés», pense M. Van Winden.

Usine sécuritaire

M. Van Winden assure que l’usine est très sécuritaire. Certains employés sont en isolement volontaire préventif parce qu’ils sont revenus de voyage, mais on ne dénombre aucun cas de COVID-19 parmi les travailleurs.

«L’usine à Sherrington, c’est un endroit où on combat constamment les bactéries, comme l’E. coli ou la salmonelle, ajoute-t-il. Les employés sont habitués de travailler dans cet environnement contrôlé.»

L’entreprise a réaménagé certains endroits pour favoriser la distanciation sociale, comme la cafétéria et le vestiaire.

«On a enlevé des sièges pour que les employés soient moins près les uns des autres et on a ajouté des périodes de dîner pour éviter que tout le monde soit là en même temps», explique M. Van Winden.

Il rappelle aussi que l’usine est très vaste, avec une superficie de 120 000 pieds carrés, ce qui fait en sorte que les travailleurs ne sont pas entassés les uns sur les autres.