Véhicule d’occasion : Hyundai Tucson ou Honda HR-V?

Article par Antoine Joubert

Nous avons un budget de 20 000$ pour un VUS d’occasion et ne savons pas vers où nous diriger. Nous avons l’œil sur un Honda HR-V 2016 de 34 000 km pour 19 000$ ou vers un Hyundai Tucson 2016 à deux roues motrices de 45 000 km pour 16 500$. Vos suggestions et recommandations seraient appréciées.

Bonjour Sylvain,

Il est évidement que le Tucson vous offrira plus de confort ainsi qu’un rendement plus silencieux. Ce véhicule offre aussi l’avantage d’une balance de garantie complète, en raison de sa garantie de base de 5 ans ou 100 000 km.

Sachez cependant que pour du long terme, le HR-V est un incontournable. Son coût de revient par kilomètre est inférieur à la moyenne, sa fiabilité est exceptionnelle et sa consommation est très faible. Qui plus est, vous bénéficiez ici du rouage intégral, ce que ne vous offre pas le Tucson. Même son habitacle impressionne par son volume et sa polyvalence, malgré un format plus compact. Ainsi, si votre objectif est de conserver ce véhicule très longtemps et d’obtenir un véhicule fiable, durable et sans tracas, le HR-V est une option imbattable.

D’autres solutions? La Subaru Crosstrek. Un véhicule polyvalent, extrêmement efficace en hiver et qui a su démontrer une grande fiabilité au fil des ans. Le Crosstrek a bien connu quelques problèmes de moteur, mais Subaru honore systématiquement la garantie de sa mécanique, le problème étant bien connu.

Quel serait l’avantage de ce modèle par rapport au HR-V? Une meilleure stabilité sur route, un confort supérieur et un meilleur silence de roulement. Il faut également admettre que le Crosstrek est un peu plus amusant à conduire que le HR-V. Attendez-vous cependant à des frais d’entretien plus élevés d’au moins 25-30%, par rapport à Honda, et à une consommation légèrement plus élevée.