Véhicules branchables : déjà plus de 40 000 ventes en 2019 au Canada

Article par Guillaume Rivard

Stimulés entre autres par le nouveau rabais fédéral de 5 000 $ qui est entré en vigueur le 1er mai dernier, les véhicules électriques et hybrides rechargeables dépassent les 40 000 unités vendues au Canada jusqu’ici en 2019.

Plus précisément, le total de ventes confirmées ou estimées de modèles branchables au cours des neuf premiers mois de l’année s’est élevé à environ 40 500, une hausse de 22% par rapport à la même période de 2018.

La part de marché de ces véhicules est également en expansion. Selon le blogue EV Sales, ils représentent maintenant 2,7% de l’ensemble des ventes de véhicules légers au pays.

Sans surprise, le meilleur vendeur au Canada est le même qu’aux États-Unis : la Tesla Model 3.

Cette berline compacte de luxe électrique a trouvé quelque 13 308 preneurs jusqu’ici en 2019 – plus que des berlines traditionnelles comme la Toyota Camry (11 579) et la Honda Accord (9 089), mais pas de quoi inquiéter les Toyota Corolla (37 349) et Honda Civic (49 601).

Le deuxième véhicule branchable le plus populaire est la Toyota Prius Prime (4 177), alors que le Mitsubishi Outlander PHEV (3 476) se classe troisième. Le reste du top 5 se compose de la Chevrolet Bolt EV (2 864) et de la Nissan LEAF (2 427).

Puisque l’autonomie de ces véhicules ne cesse d’augmenter et que de plus en plus de stations de recharge voient le jour d’un océan à l’autre pour faciliter la vie des propriétaires, le record de ventes de 2018 sera facilement battu avant la fin de l’année.