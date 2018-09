Veloster N 2019 : la première petite bombe de Hyundai est en vente!

Article par Sylvain Raymond

Le constructeur coréen Hyundai a récemment annoncé l’arrivée de sa division hautes performances. Baptisée N, cette dernière regroupera quelques modèles à vocation plus sportive qui non seulement se distingueront esthétiquement, mais comprendront également des composantes mécaniques rehaussant leur niveau de performances. Bref, cette fois, ce ne sera pas qu’une opération esthétique. L’appellation « N » provient du nom de la ville de Namyang qui abrite le centre de recherche et de développement en sport automobile de Hyundai.

Le premier modèle qui portera l’acronyme « N » au Canada sera la Hyundai Veloster N 2019 dont le constructeur vient tout juste de lancer un programme de précommandes. Alors que la Veloster de base est équipée d’un moteur quatre cylindres atmosphérique de 147 chevaux, la Veloster N pourra quant à elle s’attaquer aux autres petites sportives compactes grâce à son quatre cylindres turbocompressé développant 275 chevaux pour une couple de 260 lb-pi. La puissance sera acheminée aux roues avant via une boîte manuelle à six rapports, la seule offerte et une bonne nouvelle pour les amateurs du genre.

Bien entendu, le modèle se distinguera par quelques composantes extérieures distinctes, notamment une calandre plus agressive et un aileron surdimensionné. Son échappement actif apportera également une sonorité plus marquée du moteur.

Selon le constructeur, 200 unités seront disponibles au Canada en 2019, et les prix seront dévoilés un peu plus tard. Un dépôt de 1 000 $ est requis si vous en désirez réserver votre exemplaire.

