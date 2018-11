Vendredi fou : gardez les yeux sur la route!

Article par Olivier Beaulieu

Le manque de visibilité sur la route lors de la saison hivernale est à la source de nombreux accidents. La réduction de la visibilité est attribuable tant à la température extérieure qu’à la gadoue qui vient se coller au pare-brise lorsqu’on suit une autre automobile. Certains produits vendus chez les grands détaillants permettent cependant d’améliorer la visibilité et d’augmenter la sécurité du conducteur et de ses passagers.

Liquide hydrofuge

La mauvaise température sur les routes enneigées altère la visibilité. Le pare-brise devient rapidement sale et il est difficile de le laver efficacement. Sachez qu’il y a une panoplie de produits vendus dans les magasins à grande surface et les marchands qui imperméabilisent en quelque sorte le pare-brise de manière à faire perler l’eau ou la saleté. C’est le cas notamment de la marque Rain-X qui se vend sous différentes formes telles qu’en vaporisateur, en gel et en cire. En plus de repousser la saleté, ce liquide hydrofuge favorise le retrait du givre et de la glace. Cela signifie évidemment que le temps consacré au déneigement est considérablement diminué.

Essuie-glace

C’est bien beau un liquide hydrofuge, mais on ne doit tout de même pas négliger le rôle primordial que l’essuie-glace doit jouer durant l’hiver. Contrairement à la croyance populaire, il est effectivement conseillé de changer ses essuie-glaces pour la saison hivernale. Le caoutchouc sera évidemment plus adapté, mais il sera surtout plus solide et protégé et il répondra mieux aux froids sibériens du mois de février alors que le verglas s’installera. Soyez prudents sur les routes.