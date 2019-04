Vendredi saint et lundi de Pâques : modifications des horaires des services de santé

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest informe la population des modifications apportées à l’horaire des différents services à l’occasion des congés du Vendredi saint et du lundi de Pâques, les 19 et 22 avril.

CLSC Kateri

-Clinique ambulatoire de soins infirmiers: ouverte de 8h à 16h, fermée entre 12h et 13h30;

-Centre de prélèvements: fermé;

-Services psychosociaux: couverture par le CLSC Châteauguay de 8h à 16h, fermés entre 12h et 13h30.

Hôpital Anna-Laberge

-Tous les services externes du centre hospitalier, incluant le centre de prélèvements (prise de sang) et la radiologie sont fermés. L’urgence demeure ouverte.

(Source: CISSSMO)