Vente de garage de la STM – Place aux aux objets vintage

Crédit photo : STM

La Société de transport de Montréal (STM) annonce la tenue d’une vente de garage pour offrir divers objets vintage, soit des items ayant véritablement servi au réseau de transport collectif au cours des dernières décennies. L’événement aura lieu le 14 octobre, au garage Bellechasse, situé au 5990, rue Casgrain, de 10 h à 16 h.

«Maintenant qu’un bon nombre d’objets vintage ont été accumulés, le temps est venu d’en disposer. C’est donc pour répondre à un souhait de sa clientèle que la STM offrira la possibilité d’acquérir différents items susceptibles d’intéresser les collectionneurs ainsi que les férus d’histoire du transport collectif à Montréal. C’est également l’occasion pour jeter un coup d’œil au garage Bellechasse, qui a été bâti en 1941 et qui sera démoli l’an prochain pour faire place à un nouveau centre de transport», a déclaré Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM.

Un inventaire hors de l’ordinaire

Dans les années 1970, la CTCUM organisait de temps à autre des ventes aux enchères pour se départir des objets trouvés dans son réseau et non réclamés par leur propriétaire. Les objets étaient vendus au plus offrant et le lot de parapluies était généralement acquis par un libraire, qui les redonnait ensuite à ses clients lorsque ceux-ci étaient surpris par une averse, par exemple. Ce n’est que tout récemment que la STM a commencé à conserver les objets vintage qu’elle retire de son réseau. Parmi les divers items qui seront mis en vente, mentionnons :

Les boîtes de perception qui ont équipé les bus jusque dans les années 2000;

Des petits panneaux de ligne qui étaient affichés à l’avant des bus lorsque nécessaire;

Des éléments de signalétique retirés ces dernières années dans certaines stations de métro, incluant des bandeaux de quai;

Des pièces de voitures MR-63 récemment retirées du service.

Comme les quantités sont limitées, la priorité ira aux premières personnes arrivées sur place. Pour laisser la chance aux autres acheteurs, chaque personne pourra acheter un maximum de trois exemplaires d’un même objet. Par ailleurs, les commandes ne seront pas acceptées. Il sera possible de payer comptant, par carte de crédit ou par carte de débit. Toutes les ventes seront finales (aucun échange ni remboursement).

« Il s’agit en outre d’une belle opportunité pour la Boutique STM d’offrir ces produits, dont les recettes seront versées à des œuvres de charité. Après cet événement, certains articles continueront d’être disponibles en ligne sur le site de la Boutique STM. Nous invitons donc les Montréalais en grand nombre à cette vente de garage, qui sera le lieu de rencontre idéal pour les passionnés de transport collectif! », a conclu M. Schnobb.

(Source : STM)